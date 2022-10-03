وزير الدفاع البريطاني: سنحصل على سفينتين لحماية البنية التحتية تحت الماء

وكالات

كشف وزير الدفاع بن والاس أن بريطانيا ستحصل على سفينتين مصممتين لحماية البنية التحتية تحت الماء مثل الكابلات وخطوط الأنابيب.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن شراء بريطانيا للسفينتين سيكون "للحماية من التهديدات الروسية التي يكون منطلقها من تحت الماء".

وفي كلمته بمؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام عن "الضرر الغامض" الذي لحق بـ"نورد ستريم"، قال والاس إن "التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية البريطانية يأتي من روسيا".

وأضاف المسؤول البريطاني: "يجب أن يذكرنا ما حدث بمدى هشاشة اقتصادنا وبنيتنا التحتية أمام مثل هذه الهجمات".

وتابع: "يعتمد الإنترنت وطاقتنا بشكل كبير على خطوط الأنابيب والكابلات. ولا تخفي روسيا قدرتها على استهداف مثل هذه البنية التحتية".