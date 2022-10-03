وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة

كتب ــ محمود طه حسين

فى إطار متابعة واقعة مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة، تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، المدرسة، والتي شهدت واقعة انهيار سياج السلم "من الطوب".

وقرر الوزير صرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين والتكفل بمصاريف العلاج والإعفاء من المصروفات المدرسية، كما قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني ومسئول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة، بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه الوزير، الشئون القانونية بالوزارة بمتابعة أعمال التحقيقات في المدرسة، ومراجعة كافة التقارير المتعلقة بسلامة الأبنية وتقارير الصيانة التي أجريت للمدرسة خلال الفترة الماضية.

وكلف الوزير، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة المتوفاة.

شارك في الجولة عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.