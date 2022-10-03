وزير الإنتاج الحربى يهنئ العاملين بذكرى حرب أكتوبر و المولد النبوى الشريف

كتب زكى القاضى

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توجيه التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر والمولد النبوى الشريف، وجاء ذلك خلال لقاء بالعاملين بديوان عام الوزارة، وحضر اللقاء عدد من القيادات بالوزارة.

وأعرب الوزير “محمد صلاح ” عن أمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه المناسبات على العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، كما توجه سيادته بالتحية والتقدير لكافة العاملين بالإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وإرساء وتعزيز دعائم الاستقرار بالدولة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء، إن روح أكتوبر تهيمن على الجميع، وعلينا أن نستلهم منها روح الانتصار والعزيمة التى حققت النصر في وقت كان يعتقد الجميع أن الانتصار مستحيلًا، وتابع:"ولكن حققنا المستحيلات وانتصرنا ونجحنا فى استرداد جميع أراضينا" وعلينا جميعاً أن نعمل بهذه الروح خلال الفترة القادمة ، كما شدد أيضاً على ضرورة التحلى بأخلاق " سيد الورى " النبى محمد صل الله عليه وسلم .

ودعا الوزير " محمد صلاح " جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي النبيلة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات، وكذا تعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة للمشاركة في مختلف المشروعات التي تخدم المواطن المصري.

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنّ الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم المعنوى لكافة العاملين فى مختلف المناسبات إيمانا منها بأنّ رفعة شأن الإنتاج الحربي لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه العاملين المخلصين، ليظل قلعة الصناعة العسكرية في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.