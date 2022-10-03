وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر في كينيا لبحث التعاون المشترك

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف سعادة السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر لدى جمهورية كينيا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الاثنين،، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير داخليًّا وخارجيًّا

وخلال اللقاء أطلع وزير الأوقاف سعادة السفير على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بكينيا سواء في مجال تدريب الأئمة، أم في مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات كينيا بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

من جانبه ثمن السفير وائل نصر الدين عطية جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها في مواجهة الفكر المتطرف.

وأهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير وائل نصر الدين نسخًا من مطبوعات الأوقاف المترجمة إلى العديد من اللغات الأجنبية، متمنيًّا لسيادته كل التوفيق.