اليوم السابع
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وزيرة الطاقة النمساوية: ملء 80% من مخزونات الغاز قبل أول نوفمبر المقبل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:09 م
وزيرة الطاقة النمساوية: ملء 80% من مخزونات الغاز قبل أول نوفمبر المقبل الطاقة
كتبت: هناء أبو العز

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أكدت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا، أن منشآت تخزين الغاز في بلاده ممتلئة بشكل جيد.. لافتة إلى هدف البلاد في ملء 80% من مخزونات الغاز قبل أول نوفمبر المقبل بات وشيكًا. 
 
وقالت الوزيرة - في تصريحات اليوم الإثنين، إن مزيدًا من الغاز من روسيا يدخل البلاد أكثر مما يُستهلك حاليًا ولذا يستمر التخزين، موضحة أنه يجب أيضًا تخزين الاحتياطي الاستراتيجي البالغ 20 تيراواط/ ساعة؛ الذي تهدف إليه النمسا بحلول الأول من نوفمبر المقبل.
 
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اعتمد خطة عقوبات تشمل التخلص التدريجي من الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، ومن المقرر حظر النفط الروسي المنقول بحرا بحلول 5 ديسمبر القادم.

الاتحاد الأوروبى

خطة عقوبات

التخلص التدريجى

النفط الروسيى



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