هيئة الدواء: ضبط 7 ملايين قرص دواء و 65 ألف أمبول مهربة بالبساتين

الأمير نصرى

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء، إن هيئة الدواء خلال شهر سبتمبر شنت حملات لضبط الأسواق، من خلال المفتشين الخاص بالهيئة فى جميع المحافظات، مضيفا أنه تم ضبط أحد الأماكن الغير مرخصة بدائرة شرطة البساتين وجد بها أقراص غير مرخصة ومهربة جمركيا بحوالى 7 مليون قرص وأكثر من 65 ألف أمبول غير مرخصين ومعدين للبيع، وتم مداهمة المكان وتحريز المضبوطات وتحويلهم للنيابة.

وأضاف الدكتور حمادة شريف خلال اتصال هتاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم شن حملات يومية على جميع نقاط التوزيع سواء شركات توزيع أو مخازن أو صيدليات عامة أو خاصة، يتم من خلالها التأكد من تواجد الأدوية وبيعها بالسعر الجبرى، والتأكد من ظروف التخزين السليمة.

وأشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر قامت الهيئة بأكثر من 10 آلاف زيارة تفتيش البعض منها بناءا على خطة توزيع ذكية والبعض الآخر بناءا الإبلاغ عن مخالفات، حيث نتلقى الإبلاغ على موقع الهيئة وتم ضبط أكثر من 26 مكان غير مرخص لبيع الأدوية، وضبط 22 مخالفة تداول أصناف مؤثرة على الحالة النفسية.