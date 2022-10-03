هل تعاني من ألم الصدر بعد التعافي من كورونا؟.. اعرف طرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

ألم الصدر بعد التعافي من فيروس كورونا من أكثر الأعراض المقلقة التي قد يعانى منها الكثيرون، وتتراوح حدة الألم من ألم خفيف إلى شديد، وهو من الأعرض طويلة الأمد الشائعة التي قد تستمر لفترة بعد التعافى، في هذا التقرير نتعرف على طرق العلاج من ألم الصدر بعد التعافي من كورونا، بحسب موقع "Health".

ولاحظ الأطباء أن بعض المرضى يعانون من ألم في أجزاء معينة من الصدر، ومع ذلك ، كانت جميع الفحوصات التي أجريت على هؤلاء المرضى طبيعية بشكل أساسي ، بما في ذلك اختبارات الدم والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي للصدر.

كيف تعالج آلام الصدر بعد التعافي من كورونا؟

في البداية، يقوم الأطباء باعطاء المرضى المسكنات لفترة قصيرة للحصول على الراحة وتشمل هذه الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين ومرخيات العضلات.

إذا استمر الألم ، يمكن لطبيب إدارة الألم أن يساعد في تخفيف الأعراض عن طريق إحصار العصب الوربي هذا إجراء سريع حيث يتم حظر الأعصاب الموجودة بين الضلوع (الأعصاب الوربية) بالموجات فوق الصوتية ، باستخدام مزيج من التخدير الموضعي والستيرويد هذا الإجراء آمن ويوفر راحة طويلة الأمد ، حيث يحتاجه معظم المرضى مرة واحدة فقط.

متى تطلب المساعدة الطبية؟

يمكن أن يعاني الأفراد الذين تعافوا من كورونا من أعراض مشابهة لأعراض النوبة القلبية، بما في ذلك ألم في الصدر وضيق في التنفس في بعض الأحيان لذلك ، من الضروري طلب رأي طبي كلما شعرت بألم في الصدر، وتجنب التعامل مع هذه الأعراض في المنزل.

يمكن للفحص الصحي المنتظم أن يتتبع صحتك عن طريق تحديد أي علامات مبكرة للمشكلات المتعلقة بالصحة.