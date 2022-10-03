هبوط هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة.