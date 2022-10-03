نيجيريا تسجل 41 إصابة جديدة بـ "جدري القرود" خلال 7 أيام

وكالات

ذكر المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بمرض "جدري القرود" خلال الفترة بين 29 أغسطس و4 سبتمبر الماضيين، من 12 ولاية بالبلاد.

وقال المركز، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين إن لاجوس سجلت (14 حالة)، وأبيا (سبع حالات) وإيمو (ست حالات) كانت أكثر الولايات التي شهدت إصابات، مضيفا أن هناك 815 حالة مشتبه بها، و318 حالة مؤكدة وسبع وفيات من جدري القردة حتى الآن منذ بداية عام 2022، حيث تم تسجيل الوفيات السبع في سبع ولايات.

وأوضحت بيانات المركز، أنه منذ عام 2017، استأثرت أربع ولايات فحسب بـ 270 حالة من أصل 544 إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد هي لاجوس (93 إصابة)، وريفرز (71 إصابة)، وبايلسا (62 إصابة) ودلتا (44 إصابة)، فيما يقارب نحو 50 في المئة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة.

تجدر الإشارة إلى أن جدري القرود هو عدوى يسببها فيروس مشابه لفيروس الجدري الذي تم القضاء عليه عالميا، وكان أكثر شيوعًا في بعض البلدان الأفريقية، إلا أنه بدأ التفشي في مناطق أخرى من وقت لآخر.