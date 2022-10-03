ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الأوسطى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

حصل" اليوم السابع" على أسماء المتوفين ومصابى حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص بعد كارتة بلبيس اتجاه العاشر، بالطريق الاوسطى نطاق محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الاوسطى.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة، مما أسفر عن مصرع كل من " سامح محمد عبد العزيز"39 عاما و"سامح عبد الله عبد الخالق" 50 عاما و" ماجدة السيد" 45 عاما، وإصابة كل من "أنطونيو عبده" 22 عاما مقيم طنطا، و" إبراهيم ياسر " 22 عاما مقيم المحلى، و" أحمد شعبان سعيد" 19 عاما مقيم العاشر من رمضان، و" أحمد السيد حسين" 68 عاما مقيم طنطا، و" محمد سعيد السيد" 35 عاما و"عز الدين خالد السيد" 23 عاما بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس ، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم،والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.