نقابة الأطباء: صرف 251 ألف جنيه للأطباء وأسرهم خلال شهر سبتمبر

كتبت ــ آية دعبس

أعلنت اللجنة الاجتماعية ب نقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهر سبتمبر الماضي للأطباء وأسرهم بمقدار 251 ألف جنيه.

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.

وأضافت د. إيمان سلامة، أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر سبتمبر الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 32 أسرة بمبلغ 106 آلاف جنيه، ودعماً لعلاج 42 طبيبا بمبلغ 145 ألف جنيه.