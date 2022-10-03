اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: صرف 251 ألف جنيه للأطباء وأسرهم خلال شهر سبتمبر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:44 ص
نقابة الأطباء: صرف 251 ألف جنيه للأطباء وأسرهم خلال شهر سبتمبر نقابة الاطباء - أرشيفية
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهر سبتمبر الماضي للأطباء وأسرهم بمقدار 251 ألف جنيه.
 
قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية هو أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافي والرحلات.
 
وأضافت د. إيمان سلامة، أن موارد دعم الأطباء وأسرهم هي من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة إلى جانب تبرعات الأطباء، وأعلنت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر سبتمبر الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 32 أسرة بمبلغ 106 آلاف جنيه، ودعماً لعلاج 42 طبيبا بمبلغ 145 ألف جنيه.
 

نقابة الاطباء

دعم الاطباء

النقابة العامة للأطباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة