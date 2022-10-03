ندوة طلابية بعنوان "نصر أكتوبر" في جامعة المنوفية احتفالا بذكرى نصر 73.. صور

المنوفية -فريق المحافظات

نظمت جامعة المنوفية ندوة تثقيفية توعوية عن حرب أكتوبر ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة احتفالا بالذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



افتتحت الندوة بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وفي كلمته رحب الدكتور عادل مبارك باللواء أركان حرب محمود حسانين في الزيارة الأولى له لجامعة المنوفية، كما رحّب بالطلبة والطالبات من مختلف كليات الجامعة، موجها للجميع التهنئة ببدء العام الدراسى الجديد.



وأكد رئيس الجامعة على أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد ممكن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ وبطولات القوات المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة، كما أشاد مبارك بإرادة وعزيمة الجندي المصري الذي ضحى بحياته لرفع الرأس، وروى بدمائه رمال سيناء المجيدة حتى تحقق الإنتصار العظيم واسترداد الأرض.



وأوضح رئيس الجامعة أن ما يحدث في مصر حالياً من إنجازات ومشاريع قومية وطفرة هائلة على كافة المستويات لا يقل أهمية عن إنجاز حرب أكتوبر من أجل الأجيال الحالية والقادمة، مثمنا دور القيادة السياسية المتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يقود الدولة المصرية بحكمة ورؤية مستقبلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة مصر الاستراتيجية 2030 للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة الذى يتحقق على أرض الواقع.



ومن الإنجازات التى تحققت فى ظل ودعم القيادة السياسية الحكيمة إنشاء الجامعات الأهلية ومنها جامعة المنوفية الأهلية، مؤكدا أن إنشاء 12 جامعة أهلية في عام واحد يعد ظاهرة لم تحدث من قبل في العالم مما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة، وتقديم تعليم بجودة عالية لتخريج طالب متميز ذو مهارات خاصة، وقادر على مواكبة التطور على مستوى العالم.



ووجه مبارك الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات وتحرى الدقة فى مصدر المعلومات، لأن الحرب الفكرية لاتقل خطورة عن حرب الأسلحة، وأهمية دور الجامعة فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية روح الانتماء الوطنى لديهم، لذا ستنظم الجامعة العديد من اللقاءات والندوات التوعوية للطلاب.



وقام الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بتكريم اللواء أركان حرب محمود حسانين بإهدائه درع الجامعة، نظم الندوة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين المدير العام، وقدم الندوة الدكتورة دعاء الشاعر.





الحفل



جانب من الحفل (1)



جانب من الحفل (2)







