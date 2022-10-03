اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا.. صور تفقد نائب محافظ الجيزة لأعمال تحويل مسار مصرف ناهيا
كتبت – مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا، بمدينة ومركز كرداسة، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن.

وشدد نائب المحافظ بسرعة نقل وتحويل الخط المتعارض مع مشروع تحويل مسار مصرف ناهيا، للبدء في إنشاء المحور المروري الجديد بطريق ناهيا.

كما تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية لمدينة كرداسة لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تابع أعمال وضع طبقة السن والدقشوم بشوارع السوق الجديد 1 والسوق الجديد 2 وداير الناحية، كما تفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع المتفرعه من شارع الشيخ الجديد.

ووجه نائب المحافظ، بالانتهاء من أعمال التطوير ونهو الأعمال، تمهيدا لبدء أعمال الرصف، وذلك بحضور اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة، ومديرية الطرق بالمحافظة.

مصرف ناهيا
مصرف ناهيا

 

أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع الشيخ الجديد
أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع الشيخ الجديد

 

متابعة أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا
متابعة أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا

 


كرداسة

الجيزة

مصرف ناهيا

تطوير الطرق

محافظة الجيزة



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