مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

بيشوى رمزى

عقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة باستراتيجية عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة ، وكيفية البناء على ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين، فضلا عن السعي الحثيث لدعم كافة المبادرات التي تم إطلاقها لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

كما بحث الاجتماع تقارير اللجان الأربع بالبرلمان العربي وبنود جدول الأعمال والتحضيرات الخاصة بالجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والتي ستعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.