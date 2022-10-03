اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:46 م
مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.
 
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة باستراتيجية عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة ، وكيفية البناء على ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين، فضلا عن السعي الحثيث لدعم كافة المبادرات التي تم إطلاقها لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
 
كما بحث الاجتماع تقارير اللجان الأربع بالبرلمان العربي وبنود جدول الأعمال والتحضيرات الخاصة بالجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والتي ستعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 

البرلمان العربى

عادل العسومى

مكتب البرلمان العربي

جامعة الدول العربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة