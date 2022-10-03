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مطار الغردقة الدولى يستقبل 76 رحلة طيران تقل قرابة 11 ألف راكب.. اليوم

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:22 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 76 رحلة طيران تقل قرابة 11 ألف راكب.. اليوم مطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأثنين، على مدار ساعات اليوم 76 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة.
 
وتحتل السياحة الالمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولي علي تسهيل اجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر
 
كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأثنين، 7 رحلات طيران دولية، تقل على متنها قرابة 1000 راكب من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيران من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من  السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع.
 
وتبين أن جداول وصول اليوم هي، رحلة من هولندا ورحلة داخلية، ورحلة من إيطاليا، و4 رحلات من التشيك، حيث تقدم الجهات المختصة إجراءات الوصول للسياح من كل دول العالم ونقلهم إلى الفنادق.

 


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