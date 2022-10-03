مطار الغردقة الدولى يستقبل 76 رحلة طيران تقل قرابة 11 ألف راكب.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأثنين، على مدار ساعات اليوم 76 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة.

وتحتل السياحة الالمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولي علي تسهيل اجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر