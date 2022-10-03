مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص بعد كارتة بلبيس اتجاه العاشر، بالطريق الاوسطى نطاق محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الاوسطى، بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص و إصابة 6 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس ، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم،والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.