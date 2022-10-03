مصرع عامل صدمته سيارة ملاكى على الطريق بحى الكوثر شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 35 سنة مصرعه بدائرة قسم شرطة الكوثر شرقى محافظة سوهاج وذلك على إثر إصطدام سيارة ملاكى به تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم التحفظ على السيارة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة حى الكوثر شرقى المحافظة يفيد بوفاة عامل صدمته سيارة ملاكى على الطريق وتم نقله للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بوصول المدعو محمد م ع ا 35 سنة عامل ويقيم بندر أخميم إلى مستشفى أخميم المركزى " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة

وبسؤال نجل عمومته المدعو يسين ا ا ا 24 سنة حاصل علي ليسانس حقوق ويقيم بندر أخميم أفاد بأنه أثناء عبور المذكور الطريق أمام مدخل حي الكوثر دائرة القسم اصطدمت بـه السيارة " ملاكي " قيادة المدعو أحمد ب م ا 29 سنة صيدلي بالإدارة الصحية ويقيم بندر أخميم مما نتج عنه وفاته وأتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.