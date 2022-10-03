مصرع عامل أثناء صيد الأسماك في الصف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه أثناء صيد الأسماك في الصف بمحافظة الجيزة، حيث اختل توازنه وارتطمت رأسه بحجر، مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع عامل في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل أثناء صيد الأسماك برفقة صديقه، اختل توازنه وارتطمت رأسه بحجر، مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.