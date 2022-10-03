اليوم السابع
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مصرع شخص فى انقلاب سيارة بالمنيا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:12 م
مصرع شخص فى انقلاب سيارة بالمنيا أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام مركز سمالوط بشمال المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن مصرع م - س - ب، سيارة رقم  ن. و.د 2675. 
 
وتمكنت وحدة المرور من انتشال السيارة من ترعة الإبراهيمية بالتعاون مع الوحدة المحلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

مديرية الامن

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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