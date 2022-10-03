وقال الأعرجى - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "هناك اتفاقاً دولياً حول مخيم الهول، بالإضافة إلى دعم دول كبرى للعراق، من أجل تفكيك المخيم الذي يضم أكثر من 60 ألف شخص بين عراقي وسوري و50 دولة أخرى " .

وأضاف أن "العراق طالب الكثير من الدول سحب رعاياهم ومحاسبتهم بحسب قوانين كل دولة"، مؤكداً أن "العراق مستعد لنقل رعاياه واستقبالهم وإدخالهم ضمن برنامج الإندماج المجتمعي ولكنه بحاجة إلى دعم دولي لاستيعاب هذا العدد الكبير " .

وبين أن "إعادتهم تأتي ضمن الخطة الحالية والتي تستغرق خمس سنوات، إلا أننا نريد تسريع الملف من أجل إنهاء المعاناة"، وتابع أن "هناك 25 ألف عراقي في مخيم الهول السوري بينهم 20 ألفاً بين حدث وطفل دون الـ18 عاماً".

