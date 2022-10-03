مستشار الأمن القومى الأمريكى: انتهاكات روسيا للقانون الدولى لن تردع واشنطن

أ.ش.أ

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن انتهاكات روسيا الصارخة للقانون الدولي، لن تردع الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، خلال لقاء سوليفان مع مدير مكتب رئيس أوكرانيا وأندريه يرماك.

وشدد سوليفان، بحسب البيان، على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مؤكدا "أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها ستواصل فرض تكاليف باهظة على أي فرد أو كيان أو دولة تقدم الدعم لضم روسيا المزعوم للمناطق الأوكرانية".

وجدد مستشار الأمن القومي الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الأوكراني في الدفاع عن سيادته وديمقراطيته، بما في ذلك عن طريق المساعدة الإضافية البالغة 12 مليار دولار التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا.

وناقش الجانبان الوضع في محطة الطاقة النووية بزابوريجيا الأوكرانية وعمل أوكرانيا المستمر مع الأمم المتحدة لتصدير الغذاء إلى العالم