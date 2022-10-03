مركز ضمان الجودة والاعتماد ببنى سويف ينظم زيارة استطلاعية لكلية السياسة والاقتصاد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تنظيم مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، زيارة استطلاعية ودعم فني لكلية السياسة والاقتصاد استعدادا لاستكمال ملفات ضمان الجودة ومعايير الاعتماد طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، شملت الزيارة اجتماع الدكتور عبدالرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة مع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية بحضور الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية والدكتور مسعد الغايش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد نور وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور هشام بشير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور اسامة مخيمر رئيس قسم السياسة و الدكتور محمد علي رئيس قسم الاحصاء و الدكتور محمد راشد مدير وحدة ضمان الجودة السابق و الدكتورة هند مرسي مدير وحدة ضمان الجودة الحالي.

وأوضح الدكتور منصور أن الاجتماع ناقش الوضع الحالي لمدى استيفاء الكلية معايير الاعتماد وآليات استكمال مؤشرات معايير الاعتماد، والفرق بين الاعتماد البرامجي والمؤسسي ودور مركز ضمان الجودة في تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة بالكليات ودور السادة وكلاء الكلية بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة في الإشراف على اللجان التنفيذية للمعايير.

وأكد مدير مركز ضمان الجودة على أهمية التطبيق الفعلي لمتطلبات جودة التعليم في كافة الأنشطة والخدمات التعليمية حتى يتم الارتقاء بمستوى جودة الأداء في المؤسسات التعليمية التابعة للجامعة، وأضافت الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية أن التطبيق الفعلي لمعايير جودة التعليم سوف يكلل بالحصول على الاعتماد والارتقاء بالجامعة في التصنيفات الدولية، كما تم التأكيد على أهمية توثيق جميع الأنشطة التي تقدمها الكلية على كافة المستويات وأهمية ذلك في تقديم الأدلة والبراهين المتعلقة بخصائص ومؤشرات معايير الاعتماد.