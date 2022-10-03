مد فترة معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية إلى 5 أكتوبر الجارى

الإسماعيلية- صبرى غانم

توافد المواطنين على معارض أهلا مدارس بالاسماعيلية، مساء منذ أول أيام العام الدراسي الجديد ، لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وأعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية عن مد فترة المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 5 اكتوبر 2022، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

يقام المعرض بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن نظيرتها بالأسواق.

يضم المعرض كافة المستلزمات و الأدوات الدراسية والزي المدرسي للطلاب، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية.