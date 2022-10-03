اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مد فترة معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية إلى 5 أكتوبر الجارى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:17 ص
مد فترة معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية إلى 5 أكتوبر الجارى المعرض
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد المواطنين على معارض أهلا مدارس بالاسماعيلية، مساء منذ أول أيام العام الدراسي الجديد ، لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.
 
وأعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية عن مد فترة المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 5 اكتوبر 2022، وذلك لرفع العبء عن كاهل  المواطنين.
 
يقام المعرض بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن نظيرتها بالأسواق.
 
يضم المعرض كافة المستلزمات و الأدوات الدراسية والزي المدرسي للطلاب، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية.
 
 

الإسماعيلية

الغرفة التجارية

معرض أهلا مدارس

محافظة الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

مدير امن الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة