محافـظ المنوفية: "برنامج مشروعك" نفذ 54 مشروعاً بتمويل يزيد عن 14 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

أكد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم خلال شهر سبتمبر الماضى في تنفيذ (54) مشروعاً بتمويل ما يزيد عن (14 مليونا و202 ألف جنيه)، ووفر (89) فرصة عمل مختلفة لأبناء المحافظة، يأتي هذا انطلاقا من تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر مما تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشة للمواطنين والحد من البطالة ، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج وبما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية.

وتأكيداً على تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج " مشروعك "، والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية في خلق فرص عمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه قد أعطى توجيهات مشددة لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض ، فضلاً عن توفير التدريب الفني والإداري لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات .

هذا ويهدف برنامج " مشروعك " إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب في جميع المشروعات، فضلاً عن قيام المسئولين بالمتابعة المستمرة والمرور ميداني لكافة المشروعات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع.



