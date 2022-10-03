اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يعلن عن توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمركز الرياض

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:54 م
محافظ كفر الشيخ يعلن عن توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمركز الرياض اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن اعتماد توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمركز الرياض، من خلال شركة (ترانس جاس) للغازات الطبيعية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بأعضاء مجلسى الشعب والشيوخ ورئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى والقيادات التنفيذية، للتعاون والدعم فى تنفيذ خطة الدولة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لأهالي مدينة الرياض، مقدماً التهنئة للمواطنين، مؤكداً ان الفترة القليلة القادمة ستشهد نقلة نوعية وتحسن فى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إن عملية توصيل الغاز سيعقبها أعمال لرصف الطرق.

 

 

 


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