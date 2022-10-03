محافظ سوهاج يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة باحثة البادية.. صور

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تابع خلالها انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023م، يرافقه ياسر محمود حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ تفقد مدرسة باحثة البادية الابتدائية المشتركة، بمدينة سوهاج، حيث تفقد المحافظ فصول رياض الاطفال، وعدد من فصول المرحلة الابتدائية، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لجميع أطراف المنظومة التعليمية، وبحث مع وكيل وزارة التربية والتعليم، موقف المدرسين، وتوصيل المرافق للمدارس الجديدة .

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد المدارس التي بدأت الدراسة بها بنطاق المحافظة بلغ 3050 مدرسة، منها 115 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، بواقع 48 مدرسة إنشاء جديد، و عدد 67 مدرسة تطوير وإحلال وتجديد"، بينما بلغ عدد الطلاب هذا العام مليون و300 ألف طالب وطالبه، لافتا إلى وصول الكتب الدراسية في جميع المواد بنسبة 95%.