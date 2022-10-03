اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام ويتابع سير العمل بالعيادات الخارجية.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:22 م
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام ويتابع سير العمل بالعيادات الخارجية.. صور محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى العام
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية في تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، والتي تتم بإشراف مباشر من وزارة الصحة، بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.

وتفقد المحافظ خلال جولته سير العمل بالعيادات الخارجية، واطمأن على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، وانتظام العمل بالعيادات، كما تابع سير العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى عقب استئناف العمل به، بعد الانتهاء من أعمال صيانة الكهرباء بمبنى " أ ". 
 
 تفقد المحافظ ايضا خلال جولته قسم الحضانات بالمستشفى عقب انتهاء اعمال رفع الكفاءة به، والذي من المقرر العمل به بداية من الغد، ووجه الفقي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى حتى عودة العمل بها بكامل الطاقة الاستيعابية. 
 
يذكر أن خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام تشمل" رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، والدفاع المدني" ، حيث تم بدء العمل بمبنى " أ " والذي يحتوي على أقسام " الغسيل الكلوي، والحضانات، والإقامات، وعمليات النساء والتوليد "، بالإضافة إلى صيانة أربع مباني أخرى داخل المستشفى، سوف يتم الانتهاء منها في موعد أقصاه شهر، حيث تستهدف عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى بالكامل، والعمل بأقصى طاقة لها في جميع الأقسام المختلفة بها، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج.
 
محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى العام (2)
 
 
محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى العام (3)
 
 
محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى العام (1)
 

 


سوهاج

مجافظ سوهاج

المستشفى العام

الصحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة