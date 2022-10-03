محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام ويتابع سير العمل بالعيادات الخارجية.. صور

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية في تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، والتي تتم بإشراف مباشر من وزارة الصحة، بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.

وتفقد المحافظ خلال جولته سير العمل بالعيادات الخارجية، واطمأن على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، وانتظام العمل بالعيادات، كما تابع سير العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى عقب استئناف العمل به، بعد الانتهاء من أعمال صيانة الكهرباء بمبنى " أ ".

تفقد المحافظ ايضا خلال جولته قسم الحضانات بالمستشفى عقب انتهاء اعمال رفع الكفاءة به، والذي من المقرر العمل به بداية من الغد، ووجه الفقي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى حتى عودة العمل بها بكامل الطاقة الاستيعابية.

يذكر أن خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام تشمل" رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، والدفاع المدني" ، حيث تم بدء العمل بمبنى " أ " والذي يحتوي على أقسام " الغسيل الكلوي، والحضانات، والإقامات، وعمليات النساء والتوليد "، بالإضافة إلى صيانة أربع مباني أخرى داخل المستشفى، سوف يتم الانتهاء منها في موعد أقصاه شهر، حيث تستهدف عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى بالكامل، والعمل بأقصى طاقة لها في جميع الأقسام المختلفة بها، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج.