محافظ بني سويف يفتتح أعمال تطوير ملعب مركز الشباب والمبنى الجديد

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قرية الميمون، ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة سير كافة المشروعات الجارى إنشاؤها وتذليل أى معوقات ولدفع الأعمال للانتهاء فى المدة الزمنية المحددة، ورافقه خلال الزيارة: السيد بلال حبش نائب المحافظ،، وفى حضور: النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسام العمدة، والنائب محمد سيد جنيدى عضوى مجلس النواب، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد ياسين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة والكابتن تونى عثمان رئيس نادى الشبان المسلمين عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، ونواب رئيس المدينة ومسئولى الوحدة المحلية بالميمون.

حيث افتتح المحافظ أعمال تطوير ملعب مركز شباب الميمون، والتى وصلت تكلفتها إلى مليون و750 ألف جنيها، وشملت أعمال إحلال وتجديد الملعب الذى تبلغ مساحتى 2000 متراَ، وذلك من خلال تنجيل الأرضية بالنجيل الصناعى، ورفع كفاءة الإنارة وتجديد سور شبك حديد، فيما يجرى حاليا طرح غرفة خلع ملابس عن طريق الوحدة المحلية.

وأعرب المحافظ عن افتتاح أعمال تطوير الملعب ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وموجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعمها للرياضة والأندية وكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية بالمحافظة.

كما افتتح المحافظ الجناح الجديد بمدرسة الشهيد سعيد سلامة صبرة الإعدادية "إحلال جزئى "على مساحة إجمالية 3866م2 " مساحة المبنى 340 "بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريباً، ويتكون من 13 فصلاً دراسيا دورة مياه بنين/بنات، معمل، غرف مدرسين، أخصائى طبيب، إدارة، شبكات، مجالات وحاسب آلى، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم بالقرية فى مرحلة التعليم الأساسى، وتساهم بشكل كبير فى تخفيف كثافة الفصول.

كما تابع المحافظ سير الأعمال ومستجدات الموقف التنفيذى ضمن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء كوبرى الميمون العلوى على الطريق الزراعى، والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 860 مترا وعرض 9 أمتار، حيث وجه المحافظ بأهمية تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المقررة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعى أمام قرية الميمون، خاصة بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع.