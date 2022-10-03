محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس الحكومية والخاصة، خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ اليوم، للتأكد من الانضباط والالتزام والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال أبناءنا الطلاب.



رافق المحافظ، العميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، المهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.



قدم محافظ المنيا، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم، بهدف خلق جيل جديد قادر على تحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن.



تفقد المحافظ خلال جولته بالمدارس عددا من أقسام المدرسة والفصول والمكتبة، كما التقي بالمعلمين، مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.



وخلال جولته بالمدرسة البريطانية للغات، شارك المحافظ الطلاب في حضور إحدى الحصص بنظام الواقع الافتراضي VR ، كما شهد "القاضي" عددا من العروض الفنية والرياضة التي قدمها طلاب المدرسة لغرس الولاء والانتماء وحب الوطن، حيث سلم المحافظ عددا من الشهادات للطلاب المتميزين، كما افتتح عددا من الملاعب بالمدرسة لدعم الأنشطة الرياضية ،كما شهد محافظ المنيا جلسة لبرلمان الطلاب بالمدرسة وأجري حوارا مفتوحا مع الطلاب ، حيث أكد المحافظ على أهمية تدريب الطلاب على الحوار وتقبل الرأي الآخر، إلى جانب الاهتمام بالجانب المعرفي وتقنية المعلومات عند الطلاب وتنمية الجانب الوجداني وحب المدرسة من خلال الأنشطة التربوية وغرس الولاء والانتماء وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار من خلال التكنولوجيا .



من جانبه، أوضح حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب لمحافظة المنيا والتي تستقبلهم المدارس بجميع المراكز وبمختلف المراحل التعليمية والتعليم الفني، يبلغ مليون و470 ألف طالب وطالبة بجميع مراكز المحافظة.

