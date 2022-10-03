محافظ القليوبية يسلم جهاز عرائس لـ17 فتاة من المقبلات على الزواج.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

سلم، اليوم، عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جهاز عرائس لـ 17 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية، المقبلات على الزواج خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والتضامن الإجتماعي ضمن مبادرة تيسير الزواج، وفي إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية ومؤسسة مصر الخير في مجال الأعمال الخيرية وتقديم الخدمة المجتمعية للأسر الاكثر احتياجا لأبناء المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

ووزع المحافظ، 3 أجهزة كهربائية على كل منهم شملت ثلاجة وغسالة وبوتاجاز كنوع من المساهمة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني، معربا عن سعادتة البالغة بالإحتفالية وبوجوده وسط الفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن مشيدا بحسن التنظيم والتخطيط للإحتفالية لإدخال البهجة والسعادة على الفتيات.

وقدم محافظ القليوبية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدا أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسساتها المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الهجان، بأن مثل هذا الدعم هو حق أصيل كفلته الدولة لهن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تؤكد حجم الشراكة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة المختلفة، لاسيما التي تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن المبادرة تعد فكرة مثالية لمواجهة ظاهرة إرتفاع التكاليف في نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية.

وجاءت الإحتفالية بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدحت أحمد رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، وغادة جبريل مدير مكتب القاهرة الكبرى للمؤسسة، وأسماء مصطفى مسئول مؤسسة مصر الخير بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وولاء صلاح الدين مديرة التواصل المجتمعي بالمحافظة.