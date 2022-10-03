محافظ الغربية: برنامج احتفالي بالعيد القومي للمحافظة وأعياد أكتوبر المجيدة

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعداد المحافظة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وأعياد أكتوبر المجيدة، مضيفا أن المحافظة أنهت استعداداتها للاحتفالات منذ شهر في كافة القطاعات المختلفة.

وأضاف لـ اليوم السابع، أن الاحتفالات ستبدأ يوم الأربعاء 5 أكتوبر بعقد ندوة تثقيفية، ويوم 6 أكتوبر سيتم زيارة النصب التذكاري للجندي المجهول.

وأشار محافظ الغربية إلى أن العيد القومي للمحافظة يوافق يوم 7 أكتوبر وستنظم المحافظة احتفالية كبرى وعقد ندوة تثقيفية، وايضا عقد مهرجان رياضي كبير.

وأضاف يوم 11 أكتوبر سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المبادرة الخضراء الذكية التي يتبناها الرئيس السيسي ، مشيرا أن محافظة الغربية كانت أكبر المحافظات التي تقدم لها 1227 مشروعا، تمت تصفيتها لـ 148 مشروعا وتصفيتها مرة أخرى لـ36 مشروعا، تم اختيار 6 مشروعات منها من المشروعات الفائزة والتي ستتنافس مع باقي المشروعات الأخرى في باقي المحافظات.