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محافظ الجيزة يتفقد مدارس أبو النمرس للاطمئنان على سير العملية التعليمية.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:18 م
محافظ الجيزة يتفقد مدارس أبو النمرس للاطمئنان على سير العملية التعليمية.. صور محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، انتظام العملية التعليمية بمدرستي منيل شيحة الإعدادية بنات، وبنك أبو ظبي الإعدادية بمركز ومدينة أبو النمرس، للتأكد من عدم وجود أيه معوقات وتوافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب.
 
وشدد محافظ الجيزة، خلال جولته على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم وأستخدام كافة السلالم مع تواجد المشرفين بكل دور للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة العامة.
 
وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية؛ للوقوف علي المناهج التعليمية المقدمة للطلاب وكذلك مستوي الكثافات الطلابية داخل الفصول  والتحاور مع الطلاب ومناقشتهم للاستماع إلى آراءهم وإبراز المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها وسبل حلها، مطالبا بضرورة توعية الطلاب باتباع أجراءات السلامة والأمان عند الدخول والخروج حفاظآ علي سلامتهم، كما وجه بضرورة تنفيذ بعض الدهانات البسيطة لأسقف بعض الفصول وتركيب بعض المراوح لتحقيق المناخ المناسب والتهوية الجيدة داخل الفصول.
 
وحرص محافظ الجيزة، على تفقد غرفة الزائرة الصحية للتأكد من توافر المستلزمات والإسعافات الطبية اللازمة.
 
كما وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالتنسيق الدوري بين الإدارات التعليمية وغرف العمليات للتعامل الفوري حيال أية معوقات لضمان سلامة الطلاب. 
 
جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت العام الدراسي الحالي، دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسيا، بالإضافة إلى موافقه رئيس الوزراء على تخصيص 38 قطعه أرض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين علي الأكثر بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهي مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمه في تقليل تلك الكثافات.
 
رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وبمتابعة سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة إيناس شوقي مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالجيزة، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
 
انتظام العملية التعليمية بالمدارس
انتظام العملية التعليمية بالمدارس

محافظ الجيزة يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس
محافظ الجيزة يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

محافظ الجيزة يتفقد المدارس في بداية العام الدراسي
محافظ الجيزة يتفقد المدارس في بداية العام الدراسي

محافظ الجيزة يتفقد مدارس أبو النمرس
محافظ الجيزة يتفقد مدارس أبو النمرس

 


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