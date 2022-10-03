محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع المدارس

الإسكندرية جاكلين منير

في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة بدء أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع المدارس بحي المنتزة أول بتكلفة 5 ملايين جنيه، وبطول 1 كم وعرض نحو 12 متر، وذلك بعد تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية بالبدء الفوري في رصف الشارع عقب الانتهاء من أعمال المرافق، لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة وأن الشارع يضم عدد كبير من المدارس.

وقال الشريف أنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بسرعة البدء في أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع مدارس القدس الذي يضم نحو 7 مدارس، مشيرًا إلى أن الشارع كان يتم به أعمال لشركات المرافق من الصرف الصحي والغاز والاتصالات وغيرها.

وأكد المحافظ أننا كنا حريصين على سرعة الانتهاء من جميع أعمال إعادة الشىء لأصله بالشارع وخاصة بالتزامن مع عودة المدارس واستعدادا لموسم الشتاء .

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بدائرة منتزه أول، واللواء محمد عبدالله رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.