محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

أسيوط -هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة تبلغ مليار و200 مليون جنيه، والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها مؤخرا على أرض المحافظة ضمن خطة الدولة لتحديث وتأهيل، وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية وفي إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة .. جاء ذلك خلال لقاءه العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط، أن قناطر ديروط تعتبر من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم حيث تم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم وتقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى 7 ترع فرعية ومع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضي لذلك قررت الدولة إنشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.

وأضاف المحافظ ،أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى بخمس محافظات هي "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة" وتمثل هذه الأراضي، نحو 20% من مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر فضلا عن توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط ، مشيرا الى أن المشروع يشتمل على إنشاء عدد (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

من جانبه أكد المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط أنه وفقا لتوجيهات المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط بالمتابعة المستمرة والإشراف على تنفيذ المشروعات على نهر النيل وترعة الابراهيمية ، فانه يجري حالياً الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائي لبحر يوسف لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة وجارى تشوين ولحام وتجهيز الستائر المعدنية والمقرر إستخدامها بالسد المؤقت كما تم الإنتهاء من جسات التربة للحصول على عينات منها لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها كما تم تركيب الكوبري المؤقت لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتي الديروطية والبدرمان كما تم إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة وتجهيز معمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات وجارى إختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية.







