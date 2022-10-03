اليوم السابع
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محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بالمرور على مخرات السيول استعدادًا للشتاء

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:36 م
محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بالمرور على مخرات السيول استعدادًا للشتاء تطهير مخرات السيول
أسيوط -هيثم البدرى

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كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن والأحياء ومسئولي مديرية الري بالمرور على جميع مخرات السيول، وسدود الاعاقة بالمحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها ،وتطهيرها وإزالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها؛ تحسباً لحدوث أي طارئ استعداداً لفصل الشتاء وحدوث أية تقلبات جوية خلال الفترة القادمة ضمن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها المحافظة في هذا الشأن.

 وأكد محافظ أسيوط، علي  ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود، وإزالة أي شكل من أشكال التعديات، ورفع العوائق أمام الحجوزات، والسحارات، والتأكد من سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة تحسباً لأي طارئ مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الري والإدارات التابعة لها وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك.

وقام عدد من رؤساء المراكز، والقرى بالمرور على بعض مخرات السيول لمراجعة التدابير والاستعدادات لفصل الشتاء وتحسبا لحدوث أى سيول أو  أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف إزالة الحشائش والعوائق منها بالتنسيق مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط ، حيث تفقد كل من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابهم و بالتنسيق مع مسئولي الري بالمراكز؛ مخرات السيول بتلك المراكز كـ (عرب العوامر والحوطا الشرقية) وغيرها للتأكد من جاهزيتها ومدى استعدادها لاستقبال مياه الأمطار وتصريفها خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

تطهير مخرات السيول (1)
تطهير مخرات السيول 

 

تطهير مخرات السيول (2)
تطهير مخرات السيول فى أسيوط

 

تطهير مخرات السيول (3)
تطهير مخرات السيول (3)

 

تطهير مخرات السيول (4)
تطهير مخرات السيول  

 

تطهير مخرات السيول (5)
 مخرات السيول فى أسيوط

 

تطهير مخرات السيول (7)
تطهير مخرات السيول (7)

 

تطهير مخرات السيول (8)
تطهير مخرات السيول (8)

 

تطهير مخرات السيول (9)
تطهير مخرات السيول (9)

 

تطهير مخرات السيول (10)
تطهير مخرات السيول (10)

 

تطهير مخرات السيول (11)
تطهير مخرات السيول (11)

 

تطهير مخرات السيول (12)
تطهير مخرات السيول (12)

 

تطهير مخرات السيول (13)
  مخرات السيول  

 

تطهير مخرات السيول (14)
تطهير مخرات السيول 

 

 

اسيوط

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