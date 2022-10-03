محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي شرق

الإسكندرية جاكلين منير

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني، يرافقها قوة من وحدة التدخل السريع بالمحافظة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، شملت شوارع زنانيري، الجواهر، توت عنخ آمون، ومزلقان المطار، حيث تم رفع جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وخلال الحملة تم التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع، وتم غلق كافتيريا وإزالة الحواجز المتنوعة وفض الباعة الجائلين، الذين يعيق حركة مرور السيارات والمارة، وتم إيداع المضبوطات بديوان عام المحافظة.

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لمواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمنفعة العامة، شنت الأحياء عددا من الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة.