محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي شرق

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني، يرافقها قوة من وحدة التدخل السريع بالمحافظة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، شملت شوارع زنانيري، الجواهر، توت عنخ آمون، ومزلقان المطار، حيث تم رفع جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.
وخلال الحملة تم التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع، وتم غلق كافتيريا وإزالة الحواجز المتنوعة وفض الباعة الجائلين، الذين يعيق حركة مرور السيارات والمارة، وتم إيداع المضبوطات بديوان عام المحافظة.
شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لمواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمنفعة العامة، شنت الأحياء عددا من الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة.
وفي هذا الصدد قادت المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية يرافقها اللواء أشرف بدران رئيس حي العامرية أول حملة مكبرة لإزالة 5 حالات بناء مخالف بطريق عبد القادر البتروكيماويات عبارة عن تعديات ببناء أسوار علي أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم بامتداد الطريق، وقد تم التحفظ على المواد والمعدات المضبوطة، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وفي حي المنتزه أول أشرف اللواء محمد، عبدالله رئيس الحى يرافقه المختصين ووحدة الإزالة الفورية، وإدارات الأزمات، والمتابعة الميدانية بالتوجه العاجل لإيقاف أعمال هدم وبناء بدون ترخيص ب 18 شارع مسجد سيدي بشر ، وكذلك أعمال بناء مخالف بشارع القاهره خلف 149 سيدي بشر قبلي ، وتم وقف الأعمال، والتحفظ علي المعدات، واتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالفين.
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