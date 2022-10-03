اليوم السابع
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أكرم القصاص
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متحدث الكرملين معلقا على العقوبات التى طالت أسرته: اعتدنا على ذلك

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:25 م
متحدث الكرملين معلقا على العقوبات التى طالت أسرته: اعتدنا على ذلك المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
وكالات

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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على موضوع العقوبات الغربية المفروضة على أفراد عائلته، موضحا أن المسؤولين الروس اعتادوا على موضوع العقوبات المفروضة عليهم، ولم تعد تلفت انتباههم.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام أن كندا فرضت عقوبات على المتحدث الرسمي باسم الكرملين بيسكوف وأفراد أسرته.

وعمد الغرب إلى فرض عقوبات غير مسبوقة واتخاذ إجراءات تقييدية ضد روسيا شملت قطاعات ومؤسسات حكومية وقطاعات مالية وهيئات وشركات وأفراد، وحتى المقربين من الرئيس الروسي وأفراد عائلاتهم وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 

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