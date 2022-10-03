وأضاف خاكيموف - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الاثنين، "إن هذه ليست مهمة سهلة وإن خارطة الطريق للزيادة التدريجية في حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، والتي تم تبنيها في قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى سمرقند، توضح جميع المراحل.. لذلك، لا أعتقد أن هذه العملية ستكون عاجلة ولكن النية جادة".

ولفت المبعوث الرئاسي الروسي الانتباه إلى حقيقة أن وزارة المالية والبنك المركزى الروسيين، إلى جانب شركة التطوير الروسية (فيب.رف) شاركوا في تطوير خارطة الطريق و"يعتزمون مواصلة هذا العمل".

وأفاد خاكيموف بأنه لم يتم إعداد خارطة الطريق من الصفر ولكن أخذ في الاعتبار التجربة الموجودة في بعض العلاقات الثنائية.

يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاى للتعاون هي الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.