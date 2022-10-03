لعدم إجادته السباحة.. وفاة شاب غرقا فى ترعة ديرب هاشم بالمحلة

لقى شاب حتفه غرقا فى ترعة قرية ديرب هاشم مركز المحلة بمحافظة الغربية بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في البحر المار أمام قرية ديرب هاشم

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وقوات الانقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة وتبين إنها لشاب يدعي " ع.ا" في العقد الثالث من العمر، حيث نزل للاستحمام فجرفه التيار لعدم اجادته للسباحة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.



