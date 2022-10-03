لجان من مجلس مدينة سفاجا لمتابعة خطوط السرفيس في بداية العام الدراسي

البحر الأحمر- عماد عرفة

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عمل لجنة إدارة المواقف برئاسة أحمد عبادي، مدير الإدارة لمتابعة وفحص خطوط سير السيارات والتأكد من انتظامها في السير من الصباح الباكر، في بداية أيام العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أن عمل اللجنة سوف يستمر على مدار الأيام المقبلة لمنع تكدس الطلاب والاطمئنان على تفعيل كافة الخطوط، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك في ضوء ما يتسم به بدء العام الدراسي من ارتفاع الكثافات المرورية، خاصةً فترات توجه الطلاب إلى المدارس، وأثناء العودة بالمتابعة الميدانية الشاملة لحركة المرور بالمدينة على مدار اليوم الكامل.

ووجه رئيس المدينة بضرورة عمل حملات تستهدف منع الانتظار أمام المدارس ومحيطها، من خلال تمركز أفراد من إدارة المرور في الأماكن الحيوية على مدار اليوم بالكامل، مع التشديد على الالتزام بكافة خطوط السير، ومنع الانتظار الخاطئ ومنع المواقف العشوائية وتعطيل حركة المرورية.