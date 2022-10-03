كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى؟.. الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات الوقاية من الاجهاد الحرارى خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وقالت يجب ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم، إلى أنه يجب عدم ارتداء ملابس ضيقة او متعددة الطبقات مؤكدة أن ذلك يمنع الجسم من تبريد نفسة بشكل سليم.

وكانت وزارة الصحة والسكان أضافت أنه تم توفير غرف الإجهاد الحرارى فى مختلف المستشفيات بالجمهورية، مشيرة إلى أنه تم توفير الكوادر الطبية اللازمة للكشف على الحالات على مدار الساعة، وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الإجهاد الحرارى يمثل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهو ما يتطلب تفادى التواجد تحت أشعة الشمس مباشرة.

وأوضحت، أن الوزارة أعدت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى والإصابات بضربات الشمس، تزامناً مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة، تعرض الإنسان لزيادة احتمالات الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري.