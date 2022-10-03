كيف تتناول نظاما غذائيا منخفض الدهون لصحة القولون

كتب – حسام الشقويرى

تشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون السمنة واتباع نظام غذائي منخفض الألياف غني بالدهون ونمط حياة خامل، ويشير بحث جديد إلى أن الجنس يمكن أن يؤثر أيضًا على خطر الإصابة بسرطان القولون، وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن الذكور الذين يتناولون حمية غنية بالدهون يمكن أن يصابوا بالتهاب الأمعاء الضار، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون.

ومن المهم أن تتخذ خطوات مقصودة لتقليل عوامل الخطر التي تحت سيطرتك، مثل اتباع نظام غذائي صحي ومضاد للالتهابات كالتالى:

ابدأ بإزالة الأطعمة عالية الدهون والالتهابات من نظامك الغذائي، و تشمل الأطعمة التي تسبب الالتهاب الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، ثم استبدل الأطعمة الالتهابية بأطعمة طازجة ومغذية تحارب الالتهاب.

فيما يلي قائمة بالعديد من الأطعمة التي لا تسبب الالتهاب.

الخضروات الصليبية - البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل واللفت غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهاب وتمنع السرطان وأمراض القلب.

التوت - يحتوي العنب البري والتوت والعليق والفراولة على الكثير من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين.

الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو الصغير على كميات عالية من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية التي تقلل الالتهاب.

الأسماك الدهنية - سمك السلمون والرنجة والماكريل والأنشوجة والتونة والسردين تحتوي على نسبة عالية من DHA و EPA، وهما نوعان من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقاوم الالتهاب بفعالية.

الشاي الأخضر - هذا أحد أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها لأن الشاي الأخضر يحتوي على مادة تسمى epigallocatechin-3-gallate ، وهو مضاد للالتهابات.

الكركم: يحتوي الكركم على الكركمين ، المعروف بقدرته على تقليل أعراض التهاب المفاصل وتقليل الالتهاب. لتعظيم امتصاص الكركمين في الكركم ، أضف الفلفل الأسود إلى الطبق الذي تحضره.

زيت الزيتون البكر الممتاز - يحظى نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي باهتمام كبير لأنه يحتوي على كميات عالية من زيت الزيتون البكر الممتاز ، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والحالات الصحية المزمنة الأخرى.

الشوكولاتة الداكنة - لا يزال بإمكانك تناول الحلوى ، ولكن اختر الشوكولاتة الداكنة! تحافظ مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على انخفاض مستويات الالتهاب وصحة الشرايين.

الطماطم - تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين C والليكوبين ، وتحتوي على مضادات الأكسدة القوية.