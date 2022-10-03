كوبرى الدوران.. يقضى على زحام تقاطع الدائرى وإسكندرية الزراعى وينقل القادم من شبرا إلى القناطر والوراق

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، أهم التفاصيل عن كوبرى الدوران الذى أنشأته وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى لحل مشاكل الازدحام بتقاطع الدائرى والزراعى.

كوبري الدوران موجود على الدائرى بمنطقة منطى والشرقاوية.

يعد حلا بديلا لـ3 حركات مرورية بتقاطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، ويهدف القضاء على الاختناقات والتكدسات المزمنة بهذا التقاطع.

ينقل الحركة المرورية للقادم من طريق شبرا الخيمة متجها إلى مناطق طريق القناطر الخيرية والوراق ومحور 26 يوليو.

ينقل القادم من محور 26 يوليو متجه الى قليوب وطريق الإسكندرية الزراعى.

يستخدم كدوران للخلف للقادم من اتجاه محور 26 للعودة مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى التي تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من إجمالي 110 كم هي طول الطريق الدائري، وتشمل تلك المرحلة المسافة من المريوطية / المنيب / الأوتوستراد / القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات.