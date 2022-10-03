كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس تواصل تطوير بنيتها التحتية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التربية الرياضية كل عام تحظى بإقبال طلابي كبير مما يستوجب كثير من التطوير، وذلك لإستيعاب الأعداد الطلابية الكبيرة للراغبين فى الإلتحاق، كما تستعد الكلية لإطلاق مجموعه من البرامج المميزة التى تحتاج إلى قاعات دراسية وصالات للتدريبات العملية .

وفى صعيد متصل قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يُرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها بتفقد المبنى التعليمي الذى تتم به أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل .

وقام الدكتور ماجد العزازي بتقديم تصور لأعمال رفع الكفاءة التي تتم على طابقين، مشيراً إلى أن الدور الأول يضم صالتين للألعاب الفردية من منازلات، جودو، كاراتيه، مصارعه، تايكوندو وغيرها كما يضم الدور الثاني قاعتين للمناقشات ومدرج لطلاب الدراسات العليا يسع 150 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى صالة تمرينات وتعبير إيقاعي، وجمباز كما يضم الدور الثاني مكاتب إدارية ومرافق على أعلى مستوى .

كما قدم "العزازى" الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للكلية وإيمانه بأهميتها وقدرتها على إعداد أجيال من المتميزين فى المجالات الرياضية المختلفة .





