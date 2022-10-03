قنصل مصر لدى هيوستن الأمريكية: لن ندخر جهدا في العمل لتنمية العلاقات

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير حسام القاويش، قنصل عام جمهورية مصر العربية في هيوستن، مع "سيلفستر تيرنر" عمدة مدينة هيوستن، حيث رحب العمدة بالقنصل العام المصري متمنيًا له النجاح في أداء مهام عمله، ومؤكدًا على حرصه وكافة طاقم عمل البلدية على التعاون الايجابي وتذليل أية مصاعب تواجه تأدية مهام العمل. كما أشاد بالجالية المصرية المتميزة المتواجدة في هيوستن.

ومن جانبه، أكد القنصل العام المصري على أن القنصلية لن تدخر جهدًا في العمل على تنمية العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مجال البترول والطاقة وكذلك التعاون الثقافي في ضوء ما لمسه من اهتمام متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية في خدمة أبناء الجالية من المواطنين المصريين المقيمين في المدينة وفي دائرة اختصاص البعثة عمومًا، معربًا عن التطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البلدية وكافة السلطات في المدينة.