قرارات جديدة من محافظ كفر الشيخ بشأن حمامات السباحة.. اعرف التفاصيل

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع تنفيذ عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة بجميع الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها بأرجاء المحافظة، مؤكداً أن هناك لجنة مشكلة من قبل المديرية، لمتابعة حمام السباحة بنادى بيلا الرياضى، وتسليم الكود المصرى، لتأمين المسطحات المائية، الذى يشمل الشواطئ وحمامات السباحة، وتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الواجب إتباعها للحفاظ على الصحة العامة للمترددين، ووضع جميع التعليمات موضع التنفيذ.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تابعت اللجنة المكونة من الدكتور حسام أبو سالم، معاون مدير المديرية رئيساً، الدكتور محمد محروس، عضواً فنياً، رضا عبد الغنى، عضو إنشاءات، مصطفى الخياط عضو المراجعة الداخلية والحوكمة وأسامة الطواب، عضو قانونى، اتخاذ الأندية كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة تواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمام السباحة وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية بحمام السباحة بالنادى، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية لحمام السباحة.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، على تطبيق كافة الإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة “مصر بلا غرقى" والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع زيادة الإقبال المتزايد على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية طوال فصل الصيف .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى تنفيذ المديرية لتعليمات وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة.