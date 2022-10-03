اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فعاليات اليوم الثالث للمعسكر التعريفى للطلاب الجدد بتربية رياضية الإسكندرية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:12 م
فعاليات اليوم الثالث للمعسكر التعريفى للطلاب الجدد بتربية رياضية الإسكندرية فعاليات اليوم الثالث للمعسكر التعريفة للطلاب الجدد
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية فى فعاليات المعسكر التعريفى للطلاب الجدد بمقر الكلية لتعريف الطلاب بالأنشطة الطلابية ونظام الدراسة داخل الكلية ونصائح لتحقيق التفوق.

 

يذكر أن نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بلال عميد الكلية، معسكر تعريفى لمدة 3 أيام متتالية بدءا من 1 أكتوبر وحتى الاثنين 3 أكتوبر، سيشمل المعسكر لقاء مع إدارة الكلية والتعرف على الحياة الجامعية من أنشطة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الجوالة والأسر والقادة الاجتماعيين.

 

وقال بيان أن المعسكر سيشمل لقاء مع مسئولى مكتب الإرشاد الأكاديمى والدعم الطلابى لتفهم لائحة الساعات المعتمدة وتفاصيل التسجيل للمقررات، بالإضافة إلى لقاء مع مجموعة من شباب الخريجين للتعرف على المسارات المهنية وفرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى التعرف على القيم الحاكمة داخل الكلية.

 

ويشمل لقاء مع أولياء الأمور للحضور فى لقاء مع عميد الكلية للرد على أى استفسارات تخص الدراسة بالكلية.


الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة