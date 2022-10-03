فعاليات اليوم الثالث للمعسكر التعريفى للطلاب الجدد بتربية رياضية الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية فى فعاليات المعسكر التعريفى للطلاب الجدد بمقر الكلية لتعريف الطلاب بالأنشطة الطلابية ونظام الدراسة داخل الكلية ونصائح لتحقيق التفوق.

يذكر أن نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بلال عميد الكلية، معسكر تعريفى لمدة 3 أيام متتالية بدءا من 1 أكتوبر وحتى الاثنين 3 أكتوبر، سيشمل المعسكر لقاء مع إدارة الكلية والتعرف على الحياة الجامعية من أنشطة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الجوالة والأسر والقادة الاجتماعيين.

وقال بيان أن المعسكر سيشمل لقاء مع مسئولى مكتب الإرشاد الأكاديمى والدعم الطلابى لتفهم لائحة الساعات المعتمدة وتفاصيل التسجيل للمقررات، بالإضافة إلى لقاء مع مجموعة من شباب الخريجين للتعرف على المسارات المهنية وفرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى التعرف على القيم الحاكمة داخل الكلية.

ويشمل لقاء مع أولياء الأمور للحضور فى لقاء مع عميد الكلية للرد على أى استفسارات تخص الدراسة بالكلية.