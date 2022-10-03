فرصة أخرى لغير الموفقين.. جامعة الإسكندرية الأهلية تفتح أبوابها لمستنفدى الرغبات

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن إمكانية التقدم مباشرة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية بالنسبة للطلاب الذين سبق لهم التقدم إلى جامعة الإسكندرية الأهلية (وتم استنفاذ رغباتهم أو يرغبوا في الإلتحاق بالبرامج الآتية) :

1. برنامج الحاسبات وعلوم البيانات شعبة العلوم بحد أدنى 280 درجة.

2. برنامج العلوم صناعة البرمجيات بحد أدنى 250 درجة .

3. برنامج الصيدلة فارم دي كلينيكال بحد أدنى 347 درجة.

كما أعلنت الجامعة فى بيان اليوم أن التقديم لمدة يومين اعتباراً من غد الثلاثاء 4 أكتوبر بمبني كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

يذكر ان جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ الدراسة يوم السبت القادم فى كافة الكليات على ان يكون هذا الاسبوع استكمال التسجيل ودفع المصروفات للطلاب المقبولين.