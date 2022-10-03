فتح باب التنسيق لمدرسة تمريض بنات برج البرلس في كفر الشيخ بحد أدنى 230 درجة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن فتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس من مركزى بلطيم وبرج البرلس، طبقاً للتوزيع الجغرافى بحد أدنى 230 درجة علمى، على أن يبدأ التقديم من الأحد الموافق 9 أكتوبر حتى 11 أكتوبر الجارى.



وأضاف محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم القبول طبقاً لأعلى المجاميع لحين استكمال العدد بالفصلين، موضحاً انه سيتم بدء اختبارات القبول مباشرة بعد غلق باب التقديم يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجارى، واحتساب ساعات العملى و النظرى للطالبات ابتداءً من تاريخ دخولهم المدرسة نظراً لدخولهم بعد بدء العام الدراسي مما يؤثر على النسب القانونية لدخولهم الامتحان.



جدير بالذكر؛ أنه جاء ذلك بناءً على المذكرة الواردة من الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، لفتح باب التنسيق مرة اخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس، وذلك نظراً للعجز الشديد فى هيئة التمريض لمستشفى برج البرلس المركزى والوحدات الصحية بإدارة بلطيم الصحية.