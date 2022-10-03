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غرفة صناعة الدواء: ننفذ مشروعات إنتاج أدوية هامة تقلل الفاتورة الاستيرادية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:20 ص
غرفة صناعة الدواء: ننفذ مشروعات إنتاج أدوية هامة تقلل الفاتورة الاستيرادية أرشيفية
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنهم يعملون حاليا في مشروعات إنتاج وتصنيع محلي لأدوية السرطان والتخدير والمناعة ومشاريع توطين أدوية أخرى كثيرة، موضحا أن هذه المشروعات ستقلل الفاتورة الاستيرادية بل تزيد الحصيلة الدولارية.
 
وأضاف الدكتورة جمال الليثى في لقاء ببرنامج "من مصر" مع الاعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي، أنهم يسعون إلى توطين صناعة الدواء لتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن كافة الهيئات المعنية تعمل على توفير الدواء للمواطنين.
 
وعرض برنامج "من مصر"، تقريرا تلفزيونيا عن ما تقوم به الحكومة المصرية ومسابقتها الزمن لتوطين صناعة الدواء وتعزيز المنتج المحلي.
 

صناعة الدواء

توطين صناعة الدواء

غرفة صناعة الدواء

وزارة الصحة



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